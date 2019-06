Sarri e il Sarrismo: "E' solo un modo di giocare. Sono anti-social, non uso Whatsapp"

In attesa di perfezionare un suo sempre più probabile passaggio alla , Maurizio Sarri ha parlato di uno dei suoi tratti distintivi, il suo marchio: quello che viene chiamato, soprattutto sui social, il 'Sarrismo'.

Segui la Copa America e la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, il tecnico ha parlato di come è nato il suo modo di giocare, della sua evoluzione nel corso degli anni.

"È un modo di giocare a calcio e basta. Sette anni fa avevo altre idee, magari in futuro le cambierò di nuovo. Nasce dagli schiaffi presi, dalla ricerca di soluzioni per ogni difficoltà. L’evoluzione è figlia delle sconfitte. Non solo nel calcio. Io dopo una vittoria non so gioire. Chi vince, resta ferma nelle sue convinzioni. Una sconfitta mi segna dentro più a lungo, mi rende critico, mi sposta un passo avanti".