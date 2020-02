Sarri rimprovera la Juve: "Non possiamo perdere punti per leggerezze"

Maurizio Sarri ha commentato la sconfitta della Juventus sul campo del Verona: "Dobbiamo capire che vincere non è scontato ed è difficile".

La si ferma per la terza volta nelle ultime 5 trasferte. A arriva l'ennesimo stop della squadra di Maurizio Sarri: l'Hellas vince 2-1 di rimonta con Pazzini e con Borini.

L'allenatore toscano ha analizzato la sconfitta ai microfoni di 'DAZN', partendo dalla differenza di rendimento che sta avendo la Juventus tra casa e trasferta.

"Abbiamo una differenza di rendimento, prestazione e risultati tra casa e trasferta. Volevamo risolverlo stasera, non ce l'abbiamo fatta. Sapevamo che era difficile e che avremmo sofferto. Non si possono lasciare punti per leggerezze se vogliamo che la Juventus continui a vincere. Il Verona ci ha aggredito con grande intensità per tutta la partita, ma noi ce l'aspettavamo".

Sarri ha battuto anche sull'aspetto mentale e sulla difficoltà del raggiungere vittorie.

"Con la testa si comanda la tattica, perché se no non viene di alto livello, e allo stesso modo la condizione fisica. Dobbiamo capire che vincere non è scontato ed è difficile e bisogna farsi entrare nella testa che per vincere bisogna lottare di più e sporcarsi di più".

Il distacco sull' si assottiglia partita dopo partita: domani i nerazzurri potrebbero agganciare nuovamente la in vetta.

"È una squadra abituata a vincere largamente e probabilmente in questo momento non ci rendiamo conto che non possiamo sprecare punti. Ci alleniamo nella maniera giusta, ma poi non riusciamo a tirare fuori tutto il potenziale".

Sarri ha anche spiegato la sostituzione di Higuain per Dybala, che ha poi propiziato il goal del momentaneo vantaggio firmato da CR7.