Sarri recrimina: "Se ci fosse una classifica Champions, saremmo primi"

L'allenatore della Juventus ed una visione diversa della Champions: "Usciamo con 6 vittorie su 8 partite giocate, se ci fosse una classifica..."

eliminata agli ottavi di finale di : ai bianconeri non è bastato vincere 2-1 nella gara di ritorno a dopo che la gara di andata era stata vinta 1-0 dal . Ma Maurizio Sarri in conferenza stampa vede a competizione a modo suo.

"Usciamo dalla competizione dopo otto partite fatte, con sei vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Se ci fosse una classifica della Champions League avremmo 19 punti, quindi in prima o in seconda posizione. Invece siamo fuori, questo mi lascia un'amarezza mostruosa e mi fa capire quanto sia maledetta questa competizione per la Juventus".

Queste le parole di Maurizio Sarri, che in qualche modo recrimina comunque un percorso positivo della sua squadra in Champions League. E fino al girone, non gli si può rispondere nulla di affermativo, visto che la Juventus lo aveva chiuso con ben 16 punti.

L'allenatore bianconero parla anche di competizione maledetta per la Juventus e di una grande amarezza. Purtroppo per la Vecchia Signora, però, il fascino della Champions League è anche questo: dopo un ottimo percorso si può essere eliminati per una partita andata male, come per i bianconeri fu l'andata a febbraio contro il Lione.