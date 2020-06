Sarri rammaricato: "C'è delusione, ma ora non possiamo esprimere di più"

Il tecnico della Juventus ha commentato la sconfitta ai rigori contro il Napoli: "Cristiano Ronaldo non brilla? Normale in questo periodo".

Sconfitto in finale di Supercoppa contro la , Maurizio Sarri non riesce a festeggiare neanche in finale di , battuto contro il . Ora, tutto su Scudetto e per il tecnico approdato in bianconero nell'estate 2019 e a caccia del primo sorriso.

Stavolta sono stati i rigori ad essere decisivi per la sconfitta della , che non ha messo in scena una buona gara contro il Napoli, battuto dopo due errori dal dischetto e il decisivo tiro dagli undici metri di Milik, tra l'altro obiettivo di calciomercato di Madama.

Ai microfoni della Rai, Sarri si è detto rammaricato:

"C’è delusione per i ragazzi, per la società, per i tifosi, ma in questo momento non possiamo esprimere di più sia per la condizione che per qualche senza che abbiamo, Abbiamo cercato di pressare meno alti, la condizione non è quella ottimale, ma la partita l’abbiamo fatta con ottimi livelli di applicazione".

Cristiano Ronaldo non ha brillato, come nel match contro il :