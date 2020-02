Sarri non ci sta: "Juventus-Inter a porte chiuse? Allora deve valere per tutti"

Alla vigilia della decisiva gara di in casa c'è tempo anche per pensare al campionato dove domenica prossima, d'altronde, i bianconeri si ritroveranno di fronte l'.

Una gara che a meno clamorosi colpi di scena si giocherà nonostante l'allarme Coronavirus che ha colpito soprattutto il Nord , ma rigorasamente a porte chiuse. Soluzione che evidentemente non è graditissima da Sarri.

Il tecnico della Juventus infatti, intervistato da 'Sky Sport', ha chiesto che lo stesso provvedimento venga adottato per tutte le partite della prossima giornata di campionato.

"Attendiamo comunicazioni ufficiali. Credo che se sarà porte chiuse, dovrebbe valere per tutta la . Perché anche in altri stadi sicuramente andranno spettatori che per tutta la settimana lavorano in Lombardia, Piemonte e nelle altre regioni italiane".