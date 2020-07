Sarri ne è consapevole: "La Juventus non ha continuità, ma succede a tutte"

Il tecnico della Juventus ha parlato al termine del pari contro il Sassuolo: "Difficile da capire perché abbiamo questi momenti di passività".

Terza gara senza vittoria per la , che dopo la sconfitta contro il e il pari in rimonta contro la Juventus, non ottiene i tre punti contro il . In vantaggio di due reti, i bianconeri sono andati sotto, per poi trovare il pareggio definitivo con la rete di Alex Sandro.

In vista della gara contro la , che potrebbe riaprire la corsa Scudetto o chiuderla, l' può andare a -6 dalla Juventus in caso di successo contro la . Sette invece i punti che separano Madama dall' , attualmente seconda in classifica.

Una situazione di cui ha parlato Sarri dopo il 3-3 contro il Sassuolo:

"Un allenatore pretende continuità dalla propria squadra, in questo momento la Juventus non ce l'ha. Sta succedendo a tutte le squadre, salvo rare eccezioni. Difficile da capire perché abbiamo questi momenti di passività, ma abbiamo incontrato grandi avversarie"

Problema per Chiellini, sostituito a inizio ripresa:

"Giorgio ha avuto un indurimento a un polpaccio, ha retto fino a fine primo tempo. Forse era presto per buttarlo dentro, ma senza Bonucci serviva la sua personalità"

Dalla prossima gara potrebbe aprirsi la strada verso lo Scudetto:

"Dobbiamo fare 9 punti nelle prossime 3 partite, senza fare calcoli: l'obiettivo o si raggiunge o si fallisce"

Sarri ha anche fatto i complimenti al Sassuolo: