Sarri verso il Milan: "Ronaldo ci sarà? Vedremo domani, in base al suo problema"

L'1-1 di San Siro, rende incerto il nome della prima finalista di Coppa . La , dopo il pari acciuffato in extremis dagli 11 metri, ospita il nella semifinale di ritorno.

Maurizio Sarri, a circa 24 ore dal match su cui pende il rebus porte chiuse/porte aperte, prende la parola in conferenza stampa.

"Chiellini, ieri, aveva un piccolo acciacco/affaticamento all'adduttore. Buffon ieri ha avuto un leggero acciacco alla schiena, ma oggi ha fatto tutto l'allenamento. Ronaldo? Quando torna, se vorrà, dirà le problematiche che sta attraversando in questo momento. Se domani è disponibile o meno dipende dal suo problema personale".

"Khedira sta progredendo, se sarà in campo succederà per uno spezzone di partita. Anche Douglas Costa sta meglio, ma non credo abbia i novanta minuti nelle gambe".

"Come si è allenata la squadra? Non ti rispondo, perché sembra che porti sfiga. A il primo tempo è stato di scarsissimo livello, nel secondo tempo meglio. Abbiamo lavorato su ciò che abbiamo discusso dopo la partita, di questa ricerca di muovere la palla più velocemente".

"Il Milan, a livello di squadra, è palese che si sia compattato: a livello di sacrificio. E' una partita non semplice. Eccessivo parlare di crisi ? Le valutazioni molto spesso vengono influenzate dal risultato. Perché a Lione, il secondo livello, è stato fatto di buon livello. Basti vedere il baricentro della squadra"

"Con i continui cambiamenti di programma sto mandando via di cervello tutto lo staff, questo è sicuro. Un giorno chiedo cose, un altro cosa diverse".

"Il trequartista per me è sempre un'opzione, anche se è molto dispendiosa sui 90 minuti per i centrocampisti. Faccio fatica a pensare che basti spostare di cinque metri un giocatore per modificare il volto alla squadra: a Lione quello che è cambiato è stato l'atteggiamento della squadra".