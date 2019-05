Sarri, l'ex presidente del Sorrento: "Torna, ti diamo 4500 euro al mese"

L'addio al è ormai vicino e nel futuro di Maurizio Sarri sembra esserci la , ma un ex presidente manda un chiaro messaggio all'allenatore toscano: si tratta di Paolo Durante, patron del Sorrento, che il tecnico classe '59 ha guidato nella stagione 2011-12.

Al 'Corriere del Mezzogiorno', il presidente del Sorrento si rivolge a Sarri chiedendo un suo ritorno con tanto di proposta economica:

Durante racconta un curioso retroscena tornando all'esonero del 2011, prima della chiamata dell' :

"Anche se poi lui mi ha ringraziato. Anche ieri: se non mi avessi mandato via avrei fatto altre scelte e forse non mi sarei trovato qui. Ma fu difficile. Era il 14 dicembre 2011, Sarri aveva perso la quarta partita di fila e noi aspiravamo ai playoff. Ci vedemmo al bar in piazza, Maurizio se l’aspettava e non cercò di farmi cambiare idea. Sorrise, prese un caffè e non so quante sigarette consumò in un’ora. Ci stringemmo la mano".