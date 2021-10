Sarri insoddisfatto: "È mancato un po' di culo, calendario brutto e intasato"

L'allenatore della Lazio, Sarri, torna sulla polemica con la Lega Serie A dopo lo 0-0 col Marsiglia: "Calendario? La gente inizia a cambiare canale".

Un avvio a rilento con il Marsiglia più intraprendente. Poi la crescita con il passare dei minuti fino al forcing finale che però non ha portato al risultato sperato. È una Lazio a due facce quella che ha pareggiato 0-0 all'Olimpico contro i transalpini nel terzo turno della fase a gironi di Europa League.

Al termine del match, l'allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di 'Sky', analizzando la prestazione della sua squadra:

"Abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra. La sensazione è che nei primi minuti ci mancava brillantezza, mentre negli ultimi 30 un pizzico di culo. Sembrava potessimo sbloccarla da un momento all'altro. Rimane un po' di amarezza per il risultato. La squadra ha dato la sensazione di solidità, ha creduto fino in fondo alla vittoria e negli ultimi minuti siamo riusciti ad alzare i ritmi di parecchio. A livello di prestazione è stato un passo in avanti, dispiace per il risultato, ma abbiamo tre partite per recuperare"

Ancora staffetta tra Luis Alberto e Milinkovic, con lo spagnolo partito ancora una volta dalla panchina e subentrato a Basic nella ripresa:

"Loro due insieme dal 1'? È difficile, l'ultima partita con loro insieme dall'inizio ci ha detto di no, ma se la squadra riuscirà a trovare più equilibri è un'ipotesi che si potrà proporre. Vedendo i data di Luis Alberto dimostrano che è più adatto a momenti di partita in cui i ritmi sono più dolci".

Sarri vuole tenere alta la concentrazione in vista delle prossime sfide, a partire dalla trasferta di domenica al 'Bentegodi' contro il Verona:

"La Lazio in questi anni ha alternato periodi devastanti con tante vittorie consecutive, a periodi in cui ha fatto fatica. Dobbiamo tenere la squadra sempre su alti livelli motivazionali e sperare di poter risolvere questo difetto. È però un gruppo che mi dà anche tante soddisfazioni. Giocando ogni tre giorni è anche difficile avere delle sensazioni. Allenamenti nel vero senso della parola li stiamo vedendo pochi, però è un gruppo che mi dà gusto allenare. Può darsi che il nostro 100% sia inferiore agli avversari, ma questo 100% vogliamo vederlo".

Il tecnico della Lazio ha commentato la pesante sconfitta della Roma sul campo del Bodo/Glimt in Conference League per 6-1:

"Non conosco i motivi delle scelte di Mourinho. In Europa è difficile sempre, anche quando giochi contro squadre di ranking più basso le partite si complicano sempre. Anche con il Chelsea ebbi difficoltà. Ricordo una partita in Bielorussia e la squadra avversaria, di cui non ricordo il nome, prese tre pali".

Ai microfoni di 'Lazio Style Channel', il canale tematico del club biancoceleste, Maurizio Sarri è tornato sulla polemica con la Lega Serie A per i troppi impegni ravvicinati. I biancocelesti affronteranno in trasferta il Verona domenica prossima: