Sarri, la striscia continua: imbattuto da 20 gare di fila in Europa

La vittoria con la Lokomotiv è la 20esima gara senza una sconfitta per Sarri. E fa meglio di Allegri e Conte: è agli ottavi con due turni d'anticipo.

20 partite in fila senza perdere. Un dato che non sarà il primo pensiero di Maurizio Sarri dopo la vittoria per 1-2 della sul campo della Mosca, ma che lo qualifica tra i migliori in Europa. A livello continentale, il tecnico non perde da quasi due anni, dal febbraio 2018. Da lì, 20 di fila senza mai incassare una sconfitta.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Per trovare l'ultimo k.o. bisogna tornare a due stagioni fa, quando l'attuale allenatore bianconero sedeva sulla panchina del . Erano i sedicesimi di e il di Hasenhüttl, secondo l'anno prima in , aveva vinto 1-3 al San Paolo.

I partenopei erano stati eliminati dal girone di e l'avvio in Europa è stato traumatico, tanto che la vittoria per 0-2 non era bastata per la rimonta. Ha però dato il via a una lunga serie di partite senza sconfitte.

Gli esami complicati non sono mancati: l'anno scorso il suo ha vinto l'Europa League facendo percorso netto, anche rischiando grosso contro l' Francoforte in semifinale. Con la ha invece dovuto passare indenne dal Wanda Metropolitano, casa dell'Atletico. E anche le due con la Lokomotiv sono state problematiche. La streak però continua: ora nel mirino ci sono Eriksson, che è arrivato a 23, e Ferguson a quota 25.

La serata di Mosca ha regalato a Sarri anche un altro piccolo primato: nessuno negli scorsi 8 anni sulla panchina della Juventus aveva guadagnato la qualificazione agli ottavi con due turni d'anticipo. Nè Conte, nè Allegri. Un'altra piccola soddisfazione di una serata complicata per i bianconeri, ma finita nel migliore dei modi.