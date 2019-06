Sarri alla Juventus, i tempi si allungano: l'ufficialità forse la prossima settimana

Il Chelsea non ha ancora liberato Sarri che ha già un accordo con la Juventus, l'annuncio però può slittare alla prossima settimana.

Sembrava questione di ore invece l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della , secondo 'La Gazzetta dello Sport', sarà più travagliato del previsto.

Nessun ripensamento da entrambe le parti: la Juventus ha scelto Sarri e Sarri vuole la Juventus, ma di mezzo c'è il con cui il tecnico ha un regolare contratto.

I Blues insomma non sembrano avere fretta di liberare Sarri, il tutto nonostante l'ex allenatore del abbia già comunicato ufficialmente la volontà di lasciare Londra dopo una sola stagione e tornare in per allenare la Juventus.

Il Chelsea però prima deve trovare il sostituto e solo dopo libererà Sarri, ecco perché adesso l'annuncio da parte della Juventus potrebbe slittare alla fine di questa settimana o addirittura all'inizio della prossima.

Sarri firmerà con la Juventus un triennale da circa 7 milioni di euro netti a stagione e subito dopo partirà per le tradizionali vacanze a San Benedetto del Tronto.

Paratici invece è già al lavoro per regalargli una Juventus ancora più forte e in tal senso, secondo 'Sky Sport', il sogno è il ritorno di Pogba con Milinkovic-Savic prima alternativa di lusso al francese.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' inoltre da Londra insieme a Sarri potrebbe tornare Gonzalo Higuain sul quale il tecnico, che lo ha fatto brillare a Napoli, è pronto a scommettere di nuovo. Insieme alla Juventus. Ma per l'ufficialità serve ancora un po' di pazienza.