Sarri-Juventus, striscione dei tifosi del Napoli sotto casa: "Non tradire il popolo"

"Napoli ti ama": così i tifosi partenopei, con uno striscione affisso a Figline Valdarno, cercano di convincere Sarri a non andare alla Juventus.

"Penso soltanto alla finale, poi parlerò con il per capire cosa pensi la dirigenza". Parole che Maurizio Sarri va ripetendo da giorni. Il suo futuro, dunque, si conoscerà solo dopo la finale contro l' . Ma la possibilità che possa essere alla spaventa e non poco i tifosi del .

Nelle scorse ore, sotto la casa che Sarri ha mantenuto nella sua Figline Valdarno, è infatti apparso uno striscione affisso da alcuni sostenitori partenopei:

"Comandante non tradire il popolo: Napoli ti ama!".

Striscione esposto davanti a casa di #Sarri, a Figline Valdarno, dai tifosi del Napoli preoccupati dalle voci sulla : "Comandante, non tradire il popolo. Napoli ti ama". pic.twitter.com/8o24y1Kklz — Gennaro Perrotta (@gennyperr) 28 maggio 2019

Evidente il messaggio: non andare alla Juventus. Ovvero una possibilità che sembra essere più concreta che mai, considerati tutti gli elementi: Sarri in bilico al Chelsea e Madama alla ricerca di un nuovo allenatore. Se uno più uno fa due...

Solo nei prossimi giorni, come detto, si avranno novità sul destino di Sarri. Un trionfo in potrebbe mutare ogni scenario, anche se non è escluso che il Chelsea decida in ogni caso di fare a meno dell'italiano. Alla Juventus sono giorni di attesa. E pure a Napoli.