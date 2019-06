Sarri alla Juventus, il saluto ironico del Napoli: "Vincerai l'Europa League"

Il Napoli ha pubblicato un video con il 'saluto' dei tifosi a Maurizio Sarri, tecnico della Juventus: c'è chi gli augura di vincere l'Europa League.

Al passò tre anni stupendi, arrivando a sfiorare lo Scudetto nel 2018: quel titolo andò alla che oggi lo ha presentato, ma Maurizio Sarri è rimasto nei cuori dei tifosi azzurri che difficilmente lo dimenticheranno.

Quasi impossibile mettere una pietra sul 'sarrismo' e ciò che ne deriva: un gioco scintillante che per poco non portò alla gloria con 91 punti in 38 giornate e tanti rimpianti per molti punti persi in maniera banale (il 3-0 di Firenze è ancora attuale).

Alla notizia dell'approdo alla Juventus, praticamente la totalità del tifo partenopeo è andata in subbuglio: fa strano vedere il proprio 'Comandante' in sella al cavallo bianconero dopo tante allusioni e frecciatine dal senso battagliero e rivoluzionario, rivolte al potere del calcio.

Dopo le dichiarazioni al vetriolo di Aurelio De Laurentiis, il Napoli ha raccolto in un video alcune testimonianze ironiche della sua gente che ha 'salutato' il ritorno di Sarri in : da chi gli augura di 'vincere' il campionato a chi spera che possa conquistare un'altra e non la Champions.

"Buon lavoro, sei sempre nel nostro cuore; finalmente lo vincerai il campionato…". "Ti auguro di battere il record dei 91 punti di napoli, ma come secondo…". "Ti auguro di vincere un'altra Europa League". "Ancora auguri (mostrando il numero 17, ndr)".

Il tutto condito da cornetti, classici oggetti-amuleto della tradizione napoletana che rappresentano anche un richiamo all'aspetto scaramantico di Sarri, che la gente ha imparato a conoscere bene. Siamo certi che starà già facendo gli scongiuri...