Sarri alla Juventus, Maifredi sicuro: "Lo spogliatoio scoppia in un mese, è la terza scelta"

La sua non è certo passata alla storia come una delle più vincenti, anzi, eppure Gigi Maifredi intervistato da 'La Repubblica' ha qualche consiglio da dare sul prossimo allenatore bianconero.

Secca infatti arriva la bocciatura per Maurizio Sarri, che viene ritenuto non adatto a gestire la rosa bianconera.

"A parte che sarebbe la terza scelta dopo Guardiola e Deschamps che non sono riusciti a prendere. Lui usa 12 o 13 giocatori, se lo fai alla Juventus ti scoppia lo spogliatoio in mano dopo un mese . Gli servirà un sacco di coraggio, prevedo grandi problemi. Ma si prenderebbero lo Scudetto anche se allenasse Andrea Agnelli ".

Maifredi invece difende il lavoro di Allegri che a suo dire resta il meglio su piazza.

"Il più bravo è Allegri, ma oggi i calciatori delle grandi squadre sono aziende e ognuno pensa a sé. Allegri non lo seguivano più. Gasperini? È bravo, però allena giocatori che muoiono dalla voglia di mettersi in mostra per giocare altrove, e per riuscirci seguirebbero l’allenatore anche nel fuoco".