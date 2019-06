Sarri alla Juventus, Jorginho: "Per i napoletani potrebbe essere tradimento"

Dal ritiro dell'Italia parla Jorginho: "La prima stagione di Sarri al Chelsea può essere considerata positiva. Mi piacerebbe tornare in Serie A".

L' è chiamata a mettere una grossa ipoteca sulla qualificazione agli Europei itineranti del 2020: vincendo contro Grecia e salirebbe a quota 12 nel girone dopo quattro partite, facendo un bel passo in avanti verso l'obiettivo primario.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In conferenza stampa dal ritiro di Coverciano si è presentato Jorginho: inevitabili le domande sul futuro di Maurizio Sarri, dato come favorito numero uno per prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina della .

"Credo che al abbia svolto un lavoro positivo: siamo arrivati terzi in campionato, abbiamo vinto una coppa e ne abbiamo persa in finale un'altra. Mi dispiacerebbe se andasse via".

Un passaggio ai bianconeri non farebbe felici i tifosi del , molto legati al tecnico toscano.

"I tifosi azzurri hanno Sarri nel cuore, normale che possano arrabbiarsi. Danno tutto e sono molto calorosi. Penso che per loro potrebbe essere un tradimento, vedremo cosa succederà".

Per l'ex non solo rose e fiori al primo anno in .

"Lì non erano abituati a vedere un giocatore come me davanti alla difesa, c'è una cultura calcistica diversa. Non ho grande prestanza fisica e quando i risultati non arrivavano ci sono state tante critiche. Alla fine ho dimostrato che si sbagliavano sul mio conto".

Jorginho ha nostalgia della : non è da escludere un ritorno.