Sarri-Juventus, i giocatori bianconeri avrebbero già ricevuto la notizia: sarà lui l'allenatore

Dopo l'incontro mattutino tra Agnelli e il presidente del Chelsea, Buck, è stato riferito ai giocatori della Juventus che Sarri sarà il nuovo tecnico.

Si decide in queste ore il futuro di Maurizio Sarri, del e della . Nella mattinata odierna, come noto, è andato in scena l'incontro tra il presidente bianconero Agnelli e quello dei Blues, Buck: questo, ha poche ore dalla finale di in cui sono impegnati i Blues, ha gettato le basi per il ritorno in del tecnico.

Secondo il Daily Mail, infatti, dopo l'incontro tra Agnelli e Buck, sarebbe stato riferito ai giocatori della Juventus che Sarri sarà ufficialmente il loro nuovo tecnico dalle prossime settimane. Insomma, dettagli limati in mattinata e panchina bianconera vicina per l'ex .

Ininfluente il risultato della finale di Europa League per Sarri, che negli ultimi giorni non aveva certo smentito la possibilità di tornare in Italia per allenare la vecchia rivale Juventus. Il Chelsea sembra aver scelto una sua leggenda come Lampard per il futuro, perfetto per rappresentare il club nel Regno Unito e all'estero.

