Sarri-Juventus? Interviene De Laurentiis: "Per il Napoli lo Scudetto sarebbe più gustoso"

Il presidente del Napoli ha parlato dell'eventuale ritorno in Serie A di Sarri, per allenare la Juventus: "E' maggiorenne, a Baku tiferò per lui".

Pochettino ha giurato fedeltà al . Guardiola non vuole muoversi dal . Conte è diretto verso l' . Dopo l'addio di Allegri, sembra sempre più probabile un approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della . Così da sfidare il suo ex per lo Scudetto 2019/2020.

Con DAZN segui la Serie A in streaming live

Autore di una straordinaria annata nel 2018, in cui ha sfiorato il titolo proprio contro la Juventus, ora Sarri potrebbe tornare in per provare a vincere il suo primo Scudetto. In attea di notizie favorevoli o meno, il tecnico toscano dovrà affrontare l' in finale di .

Ma cosa ne penserebbe il suo ex presidente De Laurentiis a proposito di un ingaggio da parte della Juventus? A Radio Kiss Kiss, il numero del Napoli ha augurato buona fortuna a Sarri per la gara tra e Arsenal, evidenziando come uno Scudetto contro Sarri sarebbe ancor più particolare.

Nei prossimi giorni ci saranno importanti novità, intanto De Laurentiis assicura:

"Dipende da lui, è maggiorenne. Uscito da casa nostra noi non possiamo che augurargli successo. Tiferò per la sua squadra in finale a Baku, sarei felicissimo vincesse. Ci sarebbe più gusto se venisse alla Juventus e noi vincessimo lo scudetto il prossimo anno".

Il Napoli continuerà con Ancelotti dopo il secondo posto di questa stagione, unito ad una deludente campagna nelle coppe. Dopo un anno londinese a sfidare l'attuale tecnico azzurro potrebbe essere proprio il vecchio condottiero, ancora rimpianto da molti.

Dopo l'ultima di e la finale di Europa League, si conoscerà il futuro di Sarri. A Londra o a : milioni di persone in attesa del responso.