Sarri-Juventus, Cobolli Gigli attacca: "Il dito medio se lo metta in un altro posto"

L'ex presidente della Juventus boccia l'arrivo di Maurizio Sarri: "Non ha classe, l'avvocato Agnelli non avrebbe mai scelto uno come lui".

E' un attacco durissimo nei confronti di Maurizio Sarri quello che arriva da Giovanni Cobolli Gigli, presidente della nel post-Calciopoli e grande tifoso bianconero.

Cobolli Gigli, intervistato da 'Radio Kiss Kiss', attacca frontalmente l'ex allenatore del che presto potrebbe sedersi sulla panchina della Juventus.

"Da tifoso dico no. Sarri non ha classe, a prescindere dalla tuta o meno. Poi quel dito che mostrò ad alcuni tifosi della se lo metta in un altro posto".

L'ex presidente si rifà al gestaccio di Sarri il quale, all'arrivo del pullman del Napoli all'Allianz Stadium nell'aprile del 2018, mostrò proprio il dito medio ad alcuni tifosi della Juventus che lo insultavano.

Non solo. Secondo l'ex presidente, in altri tempi, Sarri non sarebbe mai stato stato scelto come allenatore della Juventus.

"Credo che l'avvocato Agnelli non avrebbe optato per uno come lui".

Una vera e propria bocciatura insomma quella di Cobolli Gigli, che venne nominato presidente della Juventus nella tormentata estate del 2006 e rimase in carica fino al 2009.