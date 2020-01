Sarri: "Juventus campione d'inverno? Mi sono toccato ampiamente sotto"

Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Roma: "Mia moglie dice che sono la stessa testa di cazzo di prima".

La ha vinto il titolo di campione d'inverno di questa stagione, dopo la vittoria di domenica sera contro la ed il pareggio dell' contro l' .

Nella classica conferenza stampa del post-partita, Maurizio Sarri ha parlato un po' di tutto, anche più libero di testa dopo la conclusione del girone d'andata. L'allenatore bianconero si esibisce in un vero e proprio show.

"Io non so se la Juventus mi ha cambiato, mia moglie mi dici che sono sempre la stessa testa di cazzo di prima. Mi sono ampiamente toccato sotto dopo questa domanda, visto che io sono già stato campione d'inverno due volte con il e poi è andata male. Due volte su tre si vince lo Scudetto? Io sono arrivato alla conclusione che le statistiche sono come la storia del pollo a testa..."

La Juventus può ancora migliorarsi e Maurizio Sarri lo sa bene, ma il tecnico vuole anche godersi i 48 punti realizzati nella prima parte del campionato.

"Una squadra che fa 48 punti in un girone, con una proiezione di 96, penso che di interrogativi ne abbia pochi, anzi... ci dà speranze il fatto che abbiamo fatto 48 punti con la sensazione che possiamo migliorare ancora. Dove possiamo migliorare? I margini stanno nel fatto che potremmo fare nella ripresa quanto fatto anche nel primo tempo. Se proprio vogliamo gestire un risultato facciamolo nella metà campo avversario. Poi con mezz'ora a disposizione non mi piace mica tanto gestire il risultato. Vorrei vedere novanta minuti come i primi sessanta".

Infine, Sarri spiega il perché la Juventus giochi in un modo diverso rispetto al suo vecchio Napoli.