Sarri-Juventus, si lavora: l'agente a Londra per trattare l'addio al Chelsea

Ramadani incontrerà il Chelsea per liberare Sarri: i Blues potrebbero però chiedere un indennizzo per lasciarlo firmare con la Juventus.

Campione dell' con il. Il presente è luminoso e magico per, dopo un passato che ha fatto rima con gavetta ventennale. E il futuro? Tra Londra e , tra la conferma, difficile, e un probabile approdo alla per provare a vincere anche in .

Sotto contratto con il Chelsea fino al 2021, Sarri sembra intenzionato a tornare in , senza incontrare grossi no da parte del team di Abramovich, pronto a puntare su un simbolo come Lampard per le prossime stagioni. Si lavora al trasferimento alla Juventus, con l'agente Pellegrini e l'intermediario Ramadani già a Londra in serata.

Secondo Sky Sport, infatti, il procuratore di Sarri parlerà nella giornata odierna con il Chelsea per trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Ovvero permettere al suo assistito di allenare la Juventus senza che i Blues chiedano un grosso indennizzo.

Nella giornata di ieri si è parlato di una possibile spesa da cinque milioni di euro che il Chelsea avrebbe intenzione di proporre per lasciare andare via Sarri. Una cifra questa sì accessibile per le casse della Juventus, poco desiderosa invece di puntare su un allenatore che dovesse portare a investimenti superiori nell'ambito della sua separazione con l'attuale club.

Il successo dell'Europa League a Baku porta però il Chelsea ad avere il coltello dalla parte del manico e la consapevolezza di essere nella miglior posizione con cui trattare l'addio di Sarri. Da canto suo anche il tecnico italiano ha evidenziato di voler parlare con la società per quanto riguarda il futuro, anche se l'approdo alla Juventus sembra essere la possibilità più alta per il suo 2019/2020 già da diversi giorni.

Partito Allegri, che potrebbe proprio approdare al Chelsea in caso di addio di Sarri e mancato arrivo di Lampard, la Juventus ha sondato diverse possibilità per provare a cinvere tutto in Italia e in Europa e l'ex è finito in cima alla lista dei desideri. Con un trionfo continentale appena conquistato e la consapevolezza di poter guidare un club a caccia di quel sogno da più di un ventennio.