Sarri: "Il mio Chelsea batterebbe l'Inghilterra"

Maurizio Sarri non ha dubbi: "Le nazionali non mi piacciono, anche gli altri tecnici la pensano come me. Non ho visto un minuto dei Mondiali".

Il Chelsea è quarto in Premier League, a dieci punti dalla vetta occupata dal Liverpool: non proprio il distacco ideale per sperare nella vittoria finale a diciassette turni dal termine, ma non sufficiente per cancellare la fiducia che Maurizio Sarri pone nella sua rosa.

Il tecnico toscano non perde l'ottimismo, caricando i suoi giocatori con una dichiarazione ad effetto arrivata in conferenza stampa: alla domanda 'il Chelsea batterebbe l'Inghilterra?', la risposta è piuttosto chiara.

"Penso di sì, perché no? Credo che il nostro livello non sia per nulla inferiore a quello della nazionale inglese. In un club si ha più tempo per lavorare con la squadra, nel caso opposto è complicato vedere una squadra organizzata agli Europei o ai Mondiali. È solo una questione di tempo".

Dei Mondiali disputati in Russia che hanno visto l'Inghilterra finire al quarto posto, Sarri non ha visto nemmeno un singolo minuto.

"Non ho visto una partita, le nazionali non mi piacciono perché non c'è niente da imparare. La mia è una posizione normale visto che ogni allenatore la pensa come me, solo che è inusuale dire questa cosa. Organizzare una nazionale in 30 giorni è impossibile, credo perderebbe ogni incontro con squadre di livello alto". L'articolo prosegue qui sotto

Parentesi anche sul VAR che ha influito sul risultato dell'ultimo Tottenham-Chelsea.