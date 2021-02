"Sarri ha incontrato la Fiorentina": ma il club viola smentisce ufficialmente

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Fiorentina smentisce le voci su un presunto vertice con Maurizio Sarri: "Fatti mai avvenuti".

"Maurizio Sarri ha incontrato i dirigenti della Fiorentina". La notizia si è sparsa questa mattina, lanciata in particolare dal 'Corriere Fiorentino', secondo cui l'ex allenatore della Juventus e del Napoli si sarebbe visto ieri sera con Joe Barone e Daniele Pradè.

I dettagli: il meeting sarebbe avvenuto in gran segreto a Castelfranco Piandiscò, comune in provincia di Arezzo, per parlare proprio di un possibile matrimonio tra la Fiorentina e Sarri, il cui gioco brillante stuzzicherebbe parecchio il club viola.

Di prima mattina, però, ecco la smentita ufficiale della Fiorentina. Non è andato in scena alcun incontro con Sarri, come spiega con forza il club sul proprio sito ufficiale:

"La Fiorentina smentisce quanto riportato oggi dal Corriere Fiorentino in merito a un incontro avvenuto tra la Dirigenza viola e l’allenatore Maurizio Sarri. L'articolo prosegue qui sotto L’articolo in questione è totalmente privo di fondamento. La Fiorentina, in un momento della stagione delicato, ritiene atto di grave superficialità, da parte del quotidiano, pubblicare resoconti di fatti mai avvenuti e che minano l’equilibrio di una squadra e lo spirito di un gruppo impegnato giornalmente ad affrontare con la massima concentrazione questa ancora lunga stagione sportiva. La società viola si difenderà sempre e in ogni sede da attacchi e notizie false e infondate che destabilizzano l’ambiente e il lavoro del Club".

Sarri è ancora senza squadra da quando, qualche mese fa, ha lasciato la Juventus dopo aver conquistato lo Scudetto. Ultimamente si è parlato di un interesse del Marsiglia nei suoi confronti, ma sulla panchina dell'OM si siederà l'argentino Sampaoli. E, a quanto pare, su quella viola rimarrà Cesare Prandelli.