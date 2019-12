Sarri e le soluzioni d'emergenza: "Rabiot può giocare da mezz'ala destra"

Maurizio Sarri affronta la sfida contro il Leverkusen con l'emergenza a centrocampo: "Bernardeschi è l'unico che può giocare sulla trequarti".

La con Maurizio Sarri ha incassato la prima sconfitta dell'anno contro la , all'Olimpico. Per riscattarsi immediatamente c'è la Champions League, dove i bianconeri hanno già conquistato il primo posto matematico.

Gli stimoli per la partita contro il Bayer Leverkusen comunque non mancano, come spiega lo stesso Sarri in conferenza stampa alla vigilia.

"Nel primo tempo mi sono riconosciuto molto nella squadra. Siamo sereni, sappiamo dove dobbiamo migliorare e fare meglio. Stiamo lavorando. Far scattare una scintilla? Dipende da tanti fattori. Innanzitutto dobbiamo metterci del nostro, trovando anche gusto nel palleggio e nel possesso palla. Domani attendo una risposta seria e importante sul nostro livello di mentalità".

Dal punto di vista tattico la Juventus dovrà fare i conti con le assenze di Khedira, Ramsey e Bentancur, più Can fuori lista. I quattro centrocampisti che fino a qui hanno giocato da interni destri della mediana.

"Bernardeschi mezz’ala può essere un’opzione, ma toglierlo dalla trequarti vuol dire togliere l’unico che può giocare lì. Vedremo domani come poterci sistemare in campo. Abbiamo solo due centrocampisti di ruolo, due mancini, anche se Rabiot può trovarsi a suo agio sulla destra. Dobbiamo capire se reggerà 90 minuti. Non è stato bocciato, deve trovare la sua condizione migliore. Matuidi diffidato? Non ci deve condizionare".

Rimane per ora un'opzione anche il tridente con Dybala, Higuain e Ronaldo, ma più probabilmente a partita in corso qualora ce ne fosse bisogno.

"È un esperimento parziale, lo abbiamo già visto. In un lungo periodo non ce lo possiamo permettere, in un determinato spezzone sì. Vedremo se il risultato ci permetterà di alternarli o dovremo metterli in campo tutti insieme".

Sarri ha anche commentato le parole di Guardiola, che ha definito il come una delle squadre non favorite rispetto ad altre big europee per vincere la Champions.

"Probabilmente sono peggiorati rispetto all'anno scorso, perché mi sembravano nettamente la miglior squadra d'Europa".

Il tecnico viene da 21 partite consecutive senza perdere in Europa ed è a -1 dal record di imbattibilità assoluto: il messaggio alla sua squadra è ironico, ma chiaro.

"Mi sembra che la più lunga sia di 22. Se domani non fanno risultato li ammazzo... Spero che si prolunghi e diventi più importante".

Insieme al tecnico presente anche Miralem Pjanic, che ha parlato del momento dei bianconeri dopo la sconfitta contro la Lazio.