Sarri dopo Juve-Inter: "Stamattina li ho obbligati a fare allenamento, è stato un errore"

Maurizio Sarri spiega le difficoltà fisiche della Juventus contro l'Inter: "Stamattina li ho obbligati a fare un allenamento di 45 minuti".

La batte l' ai calci di rigore ma i bianconeri, come già accaduto contro il , sono sembrati ancora in grande difficoltà a livello fisico soprattutto nel primo tempo.

Maurizio Sarri però difende la squadra e si prende la totale responsabilità svelando un retroscena.

"Sono partite che lasciano il tempo che trovano, per il caldo e il terreno, che non era bello. In più ho fatto un errore io stamattina: ho fatto fare allenamento, solo 45', ma li ho costretti e con questo caldo l'abbiamo patito".

Il tecnico della Juventus promuove la Juventus del secondo tempo.

"Abbiamo fatto partita simile a quella con il Tottenham, difficoltà all'inizio e sotto ritmo. Abbiamo fatto molto bene nel secondo, con propensione a giocare e pressare alto, sui loro quinti. Dobbiamo pensare a difendere in avanti e non ciò che abbiamo alle nostre spalle. Ma è normale ci voglia un po', è un cambio di mentalità. Ai ragazzi ho detto che in questo momento della stagione si possono sbagliare movimenti, ma non voglio vedere nessuna passività."

Il grande protagonista della partita è stato senza dubbio Gianluigi Buffon che ha parato ben tre rigori su sei.

"La sua forza è essere un combattente nato. Si è fatto trovare pronto, è straordinario. Io gli ho parlato e sono stato chiaro sul suo ruolo, il titolare è Szczesny ma sarà tenuto in grande considerazione. Lui voleva fortemente tornare alla Juventus".

Infine Sarri promuove anche Adrien Rabiot nonostante il rigore clamorosamente fallito.