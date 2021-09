Sarri predica calma: "Non mi sento in difficoltà, siamo migliorati tatticamente"

Maurizio Sarri ha parlato alla vigilia della sfida casalinga che vedrà la sua Lazio impegnata contro il Cagliari. Obiettivo numero uno: riscattare il doppio ko tra Serie A e Europa League contro Milan e Galatasaray.

Il tecnico dei biancocelesti ha chiarito la sua posizione. Sarri si sente tranquillo e non sotto pressione, nonostante le due sconfitte di fila:

"Io non mi sento in difficoltà, anzi, ho visto passi in avanti giganteschi a livello tattico. Qualitativo no. Noi dobbiamo fare un percorso, abbiamo cambiato tutto. Piano piano dobbiamo adeguarci a un nuovo modo di pensare. Non è un modo diverso di giocare, ma di pensare. Abbiamo bisogno di tempo. I ragazzi si applicano, l'ultima partita mi ha dato dei segnali dal punto di vista tattico, non qualitativo, lo ripeto. Non mi posso sentire in difficoltà dopo due partite contro squadre che sono minimo alla pari con noi dal punto di vista tecnico ed economico. Non c'è bisogno di nessun supporto in questo momento".