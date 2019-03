Sarri-Chelsea, c'è futuro: "Si parla di esonero, ma programmo già il ritiro estivo"

Sarri ai giornalisti: "Mentre voi parlavate del mio possibile esonero io stavo programmando già il ritiro della prossima estate con la società".

Fondamentale vittoria in chiave qualificazione Champions League quella ottenuta dal Chelsea in casa del Fulham. Al termine del match il tecnico dei Blues Maurizio Sarri è intervenuto in zona mista.

Nonostante le voci che lo volevano in bilico l'ex Napoli non ha mai temuto per la sua panchina in queste settimane.

"Sono molto contento perchè rispetto alle scorse settimane i risultati sono migliorati, ma da altri punti di vista mi sento sempre allo stesso modo. Mentre tutti parlavano del mio possibile esonero io stavo già programmando il ritiro estivo della prossima stagione con la società. Ripeto, sono sereno. Ma nei limiti di quanto possa esserlo chi fa l'allenatore di calcio".

A proposito di Napoli, stasera la squadra di Ancelotti ospiterà la Juventus nel big match di Serie A. Da ex non potrà che fare il tifo per i partenopei.