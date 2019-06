Sarri ammette: "Per tre anni mi svegliavo ogni mattina e pensavo alla Juventus"

Maurizio Sarri in conferenza ammette senza problemi: "Il mio obiettivo era quello di sconfiggere la Juventus, ma non ci sono riuscito".

Tutta la conferenza stampa di Maurizio Sarri è stata caratterizzata dal leitmotiv del passato, del tradimento e del periodo di in generale. Alcuni giornalisti hanno fatto notare al tecnico toscano, non che ce ne fosse bisogno, che in passato ha avuto un rapporto complicato con la .

E Maurizio Sarri è stato molto onesto, sincero, a parlare del periodo di Napoli e della visione che aveva della Juventus.

"Ho vissuto tre anni in cui mi svegliavo la mattina e il primo pensiero era quello di sconfiggere la Juventus. Era mio dovere morale e ho dato il 110% ma non ci siamo riusciti. Ora la mia professionalità mi porterà a dare tutto per questa società".

Come se non bastasse già questo a far capire il perché di certi atteggiamenti, l'attuale allenatore della Juventus ha precisato ulteriormente.