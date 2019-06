Sarri alla Juventus, il Sindaco di Napoli devastato: "Più del tradimento di Higuain"

Il Sindaco di Napoli al 'Fatto quotidiano' esprime tutta la sua amarezza: "Sarri alla Juventus fa più male di Higuain".

Maurizio Sarri è sempre più vicino alla e questa settimana sarà decisiva per l'accordo finale. E com'era prevedibile, dalle parti di non tutti hanno appreso la notizia in modo positivo, per usare un eufemismo.

Ai microfoni del 'Fatto quotidiano', ad esempio, il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha espresso tutta la sua amarezza per questo trasferimento imminente.

"È un grande dolore. So che è un professionista, ma da tifoso e militante del 'Sarrismo' fa davvero male. Molto più del tradimento di Higuain. Sarà difficile superarlo, è una gastrite calcistica".

De Magistris non ha dimenticato gli anni trascorsi da spettare al San Paolo ammirando il gioco del Napoli di Sarri. E vederlo sulla panchina della Juventus, magari proprio da avversario al San Paolo, sarà una 'mazzata' non da poco per i tifosi più affezionati.