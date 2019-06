Sarri alla Juventus, ci siamo: entro lunedì il via libera del Chelsea

La Juventus attende l'ok del Chelsea per Maurizio Sarri, Abramovich dovrebbe liberare il tecnico tra oggi e l'inizio della prossima settimana.

La fumata bianconera è vicina, i dubbi sono stati fugati da tempo: il nuovo allenatore della , a meno di clamorosi colpi di scena, sarà Maurizio Sarri.

L'accordo tra il tecnico e la società è stato raggiunto da tempo sulla base di un triennale da circa 6 milioni netti a stagione, adesso insomma manca solo il via libera di Abramovich che però secondo 'La Gazzetta dello Sport' sarebbe questione di giorni. Forse di ore.

Già oggi infatti il potrebbe chiamare Ramadani per mettere nero su bianco il divorzio, subito dopo la Juventus annuncerà finalmente il successore di Allegri.

Sarri dal canto suo è tranquillo e non teme sorprese. L'ex tecnico del vuole tornare ad allenare in e ha scelto la Juventus. Così come la Juventus ha scelto Sarri ormai da un mese e non ha fretta.

Il Chelsea per liberare Sarri vorrebbe sempre chiedere un indennizzo ma i rapporti con la Juventus, specie dopo l'affare Higuain, sono ottimi e dunque non dovrebbero esserci particolari problemi per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa.

La sensazione, insomma, è che al massimo entro l'inizio della prossima settimana Sarri potrà finalmente dire di sì alla Vecchia Signora. La lunga attesa sta per finire.