Sarri alla Juventus, il Chelsea si muove per Lampard

Maurizio Sarri è sempre più vicino alla panchina della Juventus: l'ulteriore indizio arriva dal Chelsea, che cerca il successore e punta Lampard.

Un ulteriore indizio spinge Maurizio Sarri verso la : il si sta già mobilitando nella ricerca di un altro allenatore. I Blues hanno infatti messo nel mirino Frank Lampard, ex bandiera del club reduce dalla positiva esperienza sulla panchina del .

Secondo quanto appreso da Goal, Marina Granovskaia ha messo in lista diversi nomi che potrebbero prendere a breve il posto di Maurizio Sarri, ormai destinato al ritorno in . Lampard è in cima a questo speciale elenco, dove figurano anche le alternative Blanc e Javi Gracia.

Il Chelsea non ostacolerà dunque l'addio di Sarri, che dopo aver trionfato in ha ricordato che "per noi italiani il richiamo di casa è forte". Per l'allenatore toscano in arrivo anche un aumento di ingaggio da 5,6 a 7 milioni di euro.

Tutto sembra dunque delineato: il Chelsea ha già metabolizzato l'addio di Sarri e punta al ritorno della grande bandiera: Lampard ha chiuso il campionato al sesto posto con il suo Derby County, sconfitto poi in finale dall' .