Sarri alla Juve e il titolo crolla in Borsa: -8% in due sedute

La Borsa ha reagito negativamente all'arrivo di Sarri sulla panchina della Juventus: titolo bianconero a picco, -8% nelle ultime due sedute.

La reazione della Borsa all'ufficializzazione dell'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della non è stata probabilmente quella che il presidente Andrea Agnelli e la società si aspettavano. La fine del 'sogno Guardiola' ha portato infatti al crollo a Piazza Affari del titolo bianconero, che ha perso quasi l'8% nelle ultime due sedute (-7,91%).

Dopo i maxi rialzi delle ultime settimane la scelta dei Campioni d' di affidarsi all'ex allenatore del ha portato a una raffica di vendite di azioni, con conseguente calo.

Quest'ultimo, nella seduta odierna a Piazza Affari, si è attestato sul -3,4%, a conferma della tendenza affermatasi già nella giornata di domenica, in cui è arrivata l'ufficialità di Sarri.

Analizzando l'andamento del titolo della Juventus nel lungo periodo, tuttavia, si evince come l'alternanza di notizie e voci sul successore in panchina di Massimiliano Allegri abbia portato complessivamente a una crescita superiore ai 7 punti percentuali delle azioni bianconere in Borsa.