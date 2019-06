Sarri alla Juve, ci siamo: l'allenatore ha già parlato con Ronaldo

Maurizio Sarri aspetta solo il via libera prima di sposare la Juventus. Intanto ha avuto colloqui personalizzati, anche con Cristiano Ronaldo.

Anche se la trattativa sta andando per le lunghe, forse più del previsto, Maurizio Sarri è destinato a sedere sulla panchina della . Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', arriva un ulteriore segnale del legame pronto a ufficializzarsi.

Maurizio Sarri nel frattempo ha avuto colloqui personalizzati, anche con Cristiano Ronaldo, che completerà nelle prossime ore.

Da questo momento in poi, ogni giorno sembra poter essere quello buono per sbloccare e ufficializzare la trattativa. Sarri spera che tutto si risolva in fretta, in modo da avere qualche giorno di vacanza e di relax prima del ritiro.

Il sta ritardando il via libera a Maurizio Sarri perché deve trovare un sostituto e perché balla ancora qualche accordo per la somma da 6 milioni di euro, che servirebbe per svincolare il tecnico prima della naturale scadenza contrattuale.

Sarri è stato avvertito che il cerchio sta per chiudersi, l’allenatore non vede l’ora di raggiungere