Sarri alla Juve, Capello: "Non sono sorpreso, gli allenatori sono professionisti"

Fabio Capello dice la sua sulle polemiche per il passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus: "Non si può pensare di essere fedeli solo ad una maglia".

La scelta della di puntare su Maurizio Sarri come successore in panchina di Massimiliano Allegri ha suscitato polemiche a , dove in molti non si sarebbero mai aspettati una simile svolta nella carriera del loro ex allenatore. Di diverso parere è Fabio Capello, che dai microfoni di 'Radio Anch'io' si è detto non sorpreso dell'approdo del tecnico partenopeo in bianconero.

"Non sono sorpreso. Gli allenatori sono ormai professionisti e non si può pensare di essere fedeli solo a una maglia. Lo stesso Mourinho disse mai più in Premier se non al e poi andò a guidare il Man United".

Per Capello Sarri, dopo l'esperienza al Chelsea, ha i mezzi per riuscire a far bene anche alla guida dei campioni d' .

"Certamente con l'arrivo di Sarri si punta a un salto qualità, anche se pure sotto Allegri la ha giocato un ottimo calcio in certi momenti. Non so cosa vuol dire giocare bene se poi non si raggiungono i risultati".

Passando ad altri argomenti, Capello ha commentato anche l'addio alla Roma di Francesco Totti e il ritorno di Zvonimir Boban al come dirigente.

"Sono sorpreso dalla decisione di Totti, forse non riuscendo a essere incisivo ha deciso lasciare. Fare il dirigente è un'altra cosa che essere giocatore. Boban? Sono sorpreso anche del suo arrivo, perché alla FIFA aveva già un certo peso, era secondo soltanto a Infantino".

Infine un'opinione personale sul prossimo campionato di , che prenderà il via nel penultimo weekend di agosto.