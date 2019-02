Sarri affonda col Chelsea, cori dai tifosi contro di lui: "Fuck Sarriball", "Domani sarai esonerato"

Rottura totale tra i tifosi del Chelsea e Maurizio Sarri: cori contro l'ex allenatore del Napoli durante il match di FA Cup col Manchester United.

Ricordate l'inizio fulminante di Maurizio Sarri alla guida del Chelsea, le prime vittorie in Premier League, il primo posto in classifica? Bene: cancellate tutto dalla mente. Perché quei giorni, oggi, sembrano essere più lontani che mai per l'ex allenatore del Napoli, sempre più sotto pressione.

La sconfitta interna per 2-0 contro il Manchester United, e la conseguente eliminazione dagli ottavi di finale di FA Cup, fanno male, malissimo. Ma fa ancor più male la rottura ormai totale tra Sarri e i tifosi del Chelsea, che durante il match, con i Red Devils in doppio vantaggio, hanno espresso a chiare lettere la propria indignazione nei confronti del manager.

"Fuck Sarriball" è l'inequivocabile coro intonato dai sostenitori dei Blues. Una manifestazione di disprezzo per l'ormai celeberrimo gioco di Sarri: quello che lo ha portato ai massimi livelli a Napoli, pur senza conquistare trofei, e che in estate ha convinto il Chelsea a puntare su di lui per rimpiazzare il connazionale Antonio Conte.

"Fuck Sarriball" sung in the Matthew Harding end... Followed by Chelsea chants. #CFC #MUFC #CHEMUN — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) 18 febbraio 2019

Manchester United fans to Sarri: "Sacked in the morning..." Some Chelsea fans in the Matthew Harding End join in. #CFC #MUFC #CHEMUN — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) 18 febbraio 2019

Altro coro, anche questo piacevole, udito allo Stamford Bridge durante il match col Manchester United: "Sacked in the morning", ovvero "domani mattina verrai esonerato". Lo hanno iniziato i sostenitori ospiti, in segno di sfottò, ma alcuni rivali si sono uniti in maniera autoironica. Il distacco, insomma, è quasi totale.

I risultati, del resto, raccontano in maniera emblematica il crollo del Chelsea: qualche mese fa i Blues speravano addirittura di rimanere in corsa per il titolo di Premier League, mentre ora rischiano per la seconda stagione di fila di non approdare nemmeno in Champions League. Una crisi insolita per Sarri. La più dura da qualche anno a questa parte.