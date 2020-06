Sarri a Ronaldo: "Si lamentava dei pochi palloni? Se bastasse lamentarsi..."

Maurizio Sarri risponde a Ronaldo, che in campo si lamentava dei pochi palloni ricevuti: "Se bastava quello... ma era finita la benzina".

Nonostante la vittoria contro il , c'è sempre qualche problema in casa che fa discutere. Nella serata di ieri, soprattutto nella parte finale della gara, Cristiano Ronaldo in campo si è lamentato in alcune occasioni con i compagni. Il motivo? I pochi palloni ricevuti nella metà campo avversaria.

Maurizio Sarri ai microfoni di 'Sky Sport', nel post-partita, ha risposto proprio a tono su questo episodio.

"Ronaldo si lamentava dei pochi palloni ricevuti? Se bastasse lamentarsi, tutte e due le squadre starebbero nella metà campo avversaria continuamente . La squadra ha finito la partita più bassa, schiacciata, ma era finita la benzina, non è una scelta tattica o filosofica. Il mio compito è quello di far durare la squadra di più fino al 90'".

Piccole frizioni tra i due che tra l'altro sembrano proprio non aver trovato la scintilla che possa far scoccare il loro amore. A cominciare dalla questione del ruolo del portoghese, che Sarri vedeva nelle ultime settimane da prima punta, e che invece pare proprio non piacere all'ex .