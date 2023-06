Disordini in finale di Conference League: una trasferta vietata ai tifosi del West Ham

I viola e gli hammers sono stati sanzionati per quanto avvenuto prima e durante la Finale di Conference League

Costano caro i disordini avvenuti a Praga per Fiorentina e West Ham. Sono arrivate, infatti, le decisioni della UEFA in merito ai provvedimenti da prendere per il comportamento dei supporter dei viola e degli hammers in occasione della Finale di Conference League.

Le due tifoserie erano venute a contatto già fuori dalla Fortuna Arena, provocando oltre ai danni nella capitale ceca, anche il ferimento di tre persone e l'arresto di sedici facinorosi.

I problemi erano continuati anche dentro lo stadio, con il lancio di diversi oggetti a partita in corso: uno dei quali colpì il capitano viola Biraghi.

La UEFA ha deciso di punire il West Ham con due turni (il secondo con sospensiva biennale) senza tifosi al seguito e 58mila euro di multa. Sanzionata anche la Fiorentina: 30mila euro e una trasferta vietata ai supporters toscani.