Sanzioni per il razzismo, la Liga fa chiarezza: "Possiamo solo denunciare i fatti"

Precisazione della Liga in merito alle possibili sanzioni da comminare per atteggiamenti razzisti dopo il caso Vinicius: "Non abbiamo giurisdizione".

L'ennesimo caso di razzismo nel mondo del calcio, soltanto l'ultimo di una lunga serie: gli insulti ricevuti da Vinicius Junior nel finale di Valencia-Real Madrid hanno avuto un'eco grandissima anche al di fuori della Spagna, soprattutto in Italia dove purtroppo non si sono registrate eccezioni in tal senso.

Un episodio deprecabile, che ha spinto le 'Merengues' a porsi a completa difesa del proprio tesserato, denunciando l'accaduto alla Procura Generale con la speranza che vengano presi i giusti provvedimenti nei confronti di chi si è macchiato di tale gesto. Il Valencia, dal canto suo, ha annunciato che i colpevoli saranno banditi a vita dal 'Mestalla'.

Peraltro non è la prima volta che Vinicius viene preso di mira con attacchi del genere, tanto da porre nell'opinione pubblica una domanda: la Spagna è un Paese razzista?

Nel mirino è finita pure la Liga che, interpellata da GOAL, ha rilasciato una nota per fare chiarezza sul modus operandi in situazioni del genere: le sanzioni non spettano all'organo calcistico ma al Governo, all'ente giuridico che non ha nulla a che vedere con la sfera sportiva.

"In caso di eventuali sanzioni amministrative, l'articolo 28 attribuisce la competenza sanzionatoria alla Delegazione di Governo, al Segretario di Stato per la Sicurezza, al Ministero dell'Interno e al Consiglio dei Ministri, ferme restando le eventuali competenze delle Comunità Autonome. LaLiga, quindi, non può che limitarsi a denunciare i fatti, ed è quello che fa".

La Liga ha stilato un dossier su casi simili precedenti nel massimo campionato spagnolo: su un totale di dodici, in ben nove la vittima è Vinicius, col totale che sale a dieci su tredici con l'aggiunta dell'episodio di ieri.