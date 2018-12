Santos, ufficiale l'arrivo di Sampaoli: l'argentino riparte dal Brasile

Criticato dopo i Mondiali di Russia, l’ex CT dell’Argentina firmerà nel weekend un contratto con il Santos.

Jorge Sampaoli è pronto a ripartire dal Brasile. Tramite i propri account ufficiali, il Santos ha infatti annunciato di aver già definito l’arrivo in panchina dell’ex CT della Nazionale Argentina.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

Oficial: Santos FC e Jorge Sampaoli têm um aceite assinado na proposta para que o argentino seja o treinador da equipe em 2019. Os últimos detalhes e a assinatura do contrato devem ser finalizados em encontros presenciais neste final de semana. pic.twitter.com/ZF3m3j3XuW L'articolo prosegue qui sotto 13 dicembre 2018

Sampaoli firmerà dunque nei prossimi giorni un contratto che lo legherà ai brasiliani, diventando a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Santos dal 2019, con i dettagli economici e temporali che saranno annunciati in questi giorni.

Criticato per il pessimo Mondiale disputato dalla sua Argentina in Russia questa estate, Sampaoli al Santos erediterà una squadra da rifondare. Il decimo posto ottenuto nell’ultimo campionato non ha infatti permesso al club di qualificarsi per la prossima edizione della Copa Libertadores, con Sampaoli che dovrà dunque accontentarsi di guidare il Santos nella Copa Sudamericana.

L’argentino rileva il posto lasciato vacante da Cuca, il quale è stato costretto a lasciare il Santos a novembre per problemi cardiaci, a soli quattro mesi dal suo arrivo al posto di Jair Ventura.