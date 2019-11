Santos irritato: "Non rispondo a domande su Ronaldo, sta bene e giocherà"

Allarme rientrato sulle condizioni di Cristiano Ronaldo, almeno a sentire le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal CT del alla vigilia della gara contro la Lituania.

Fernando Santos infatti, visibilmente spazientito dalle troppe domande sul numero 7, ha assicurato che Ronaldo sarà regolarmente in campo giovedì sera.

"Non sono qui per parlare di CR7, ma si di Portogallo-Lituania. Cristiano è qui, è stato convocato, sta bene e giocherà. E non rispondo più a nessuna domanda su Ronaldo. Tutti vogliono parlare di lui perché è il migliore al mondo".