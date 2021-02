Santi Cazorla rinato all'Al Sadd: 10 goal e 10 assist in 16 partite

Tormentato dagli infortuni, l'ex Arsenal si sta prendendo un'enorme rivincita in Qatar. Grazie a lui l'Al Sadd vola verso la conquista del campionato.

D'accordo, è il Qatar. Livello qualitativo inferiore, pressioni nemmeno paragonabili alle notti di Champions. Però, evidentemente, a Santi Cazorla tutto questo importa ben poco. Lo spagnolo ha cambiato vita con un solo obiettivo: tornare a sentirsi un calciatore vero. E con la maglia dell'Al Sadd ci sta finalmente riuscendo.

Attualmente la formazione allenata da Xavi è prima per distacco nella Qatar Stars League: 44 punti nelle prime 16 giornate, frutto di 14 vittorie, un paio di pareggi e nessuna sconfitta. Sono addirittura 15 le lunghezze di vantaggio sull'Al-Duhail di Mehdi Benatia (ed ex squadra di Mario Mandzukic), la prima inseguitrice, già superata però due volte su due in campionato. Insomma, un dominio totale.

Dominio a cui sta prendendo parte, e in maniera più che mai attiva, proprio Cazorla. I cui numeri, sempre tenendo in considerazione il livello non esattamente eccelso del calcio locale, sono entusiasmanti: l'ex Arsenal e Villarreal ha intanto giocato tutte 16 le partite di campionato, e per uno come lui è già una gran cosa, e in queste 16 partite ha collezionato la bellezza di 10 goal e altrettanti assist.

📸 Xavi and Cazorla - the best coach and player in September-October! 👏#AlSadd @19SCazorla #QSL_ENpic.twitter.com/FIzCNpkZoY — Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 3, 2020

Per Cazorla, premiato miglior giocatore dei mesi di settembre e ottobre, è la fine di un incubo iniziato addirittura nel 2013 e proseguito nel corso degli anni. 10 volte, si è dovuto operare. Un tormento continuo, nato da un problema a una caviglia e divenuto sempre più grave a causa di un'infezione batterica causata da uno di questi interventi chirurgici. Con il serio rischio di dover dire addio alla professione dei sogni.

"A Londra i medici mi comunicarono che non sarei tornato a giocare - ha raccontato Cazorla al 'Daily Mail' - io però non diedi peso a quelle parole. In Spagna invece mi promisero che avrebbero fatto di tutto per farmi tornare in campo e mi tranquillizzarono. Il problema è che nessuno ha mai ammesso di non essersi accorto dell'infezione".

Già al Villarreal Cazorla aveva ritrovato se stesso, andando a segno 4 volte nella prima stagione (con tanto di doppietta al Real Madrid) e addirittura 11 nella seconda. Poi, nell'agosto del 2020, la decisione di trasferirsi a parametro zero all'Al Sadd del connazionale Xavi. Una sorta di chiusura dorata di una carriera brillante quanto sfortunata.

Anche grazie all'apporto dell'ex nazionale spagnolo, convocato per l'ultima volta nel novembre del 2019, l'Al Sadd sogna di imporsi anche nel Continente. Il grande obiettivo è la Champions asiatica, che il club non conquista dal 2011. Cazorla e compagni sono inseriti in un girone comprendente anche i sauditi dell'Al Nassr e i giordani dell'Al Wihdat. Non sarà la Champions League vera, ma meglio di nulla.