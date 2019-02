Santander, rivicinta sull'Inter: "Mi scartarono quando avevo 16 anni"

Santander dopo il goal all'Inter: "Mi scartarono quando avevo 16 anni, da quel momento ho sempre sognato di venire qui a San Siro e fare goal".

Archiviata la gestione Inzaghi e con Mihajlovic in panchina, il Bologna è tornato a sorridere e lo ha fatto nel migliore dei modi battendo per 1-0 l'Inter a San Siro.

Protagonista in positivo della serata è stato l'attaccante paraguaiano Federico Santander. Per il classe 1991 si è trattato del sesto goal in questo campionato (21 presenze in totale, 18 da titolare), il terzo ad una big dopo quelli a Napoli e Roma.

Ma si è trattato anche di una piccola rivincita nei confronti della dirigenza nerazzurra, che lo scartò ad un provino quando aveva solo 16 anni. Questo quanto affermato ai taccuini della Gazzetta dello Sport.