Sansone punisce l'Inter e scherza: "Spero che il Milan mi chiami per giocare la Champions"

Eroe per caso. Nicola Sansone ha vissuto una serata indimenticabile. L'attaccante del Bologna si è trovato al posto giusto nel momento giusto in occasione del grave errore di Ionut Radu, portiere dell'Inter, e ha firmato comodamente, da pochi passi e a porta sguarnita, la rete che ha regalato la rimonta e i tre punti ai felsinei di Sinisa Mihajlovic.

Una rete che ha deciso il recupero del 20° turno di Serie A, che poteva regalare alla squadra di Simone Inzaghi il sorpasso in vetta sul Diavolo e il primato, e che può pesare tanto in ottica scudettos. La sconfitta per 2-1 costringe i nerazzurri - non più padroni del proprio destino - a dover inseguire negli ultimi quattro turni e provare a recuperare i due punti di ritardo sui 'cugini'.

Sansone, che non ha mai nascosto di essere tifoso del Milan, ha scherzato al termine della sfida ai microfoni di 'Sky Sport'. Alla domanda sull'importanza del goal realizzato e sul fatto che possa aiutare i rossoneri nella conquista dello scudetto, l'attaccante del Bologna ha risposto:

"Io spero che Maldini o qualcuno del Milan mi chiami e mi dica grazie. Se l'anno prossimo mi chiamano, anche per un prestito, così gioco la Champions League... (ride, ndr)".

Il sogno di vestire la maglia rossonera non tramonta. Sansone si gode la serata da protagonista e - in fondo, tra una risata e l'altra - spera che possa far scattare la scintilla con il Diavolo.