Gazzetta dello Sport - Sanremo 'anticipa' la Serie A: possibilità infrasettimanale alle 19

La Lega pensa ad anticipare di un paio d'ore la sesta giornata del girone di ritorno per evitare sovrapposizioni con Sanremo (e con Ibrahimovic).

La sesta giornata del girone di ritorno del campionato di , la 25ª in assoluto, potrebbe giocarsi in un orario insolito: alle ore 19.00. Un'ipotesi che sembra al vaglio negli uffici della Lega in questi giorni, come affermato dalla 'Gazzetta dello Sport'.

C'è un motivo specifico dietro a questa decisione: il Festival di Sanremo, che dal 2 al 6 marzo dominerà i palinsesti televisivi e attirerà l'attenzione di milioni di italiani. Per evitare di dover 'scegliere', la Lega sta così pensando di anticipare le partite serali di un paio d'ore.

La 25ª è l'unica giornata per la quale non sono ancora stati comunicati ufficialmente gli orari. Un'eccezione in un calendario già ben definito fino al 3 aprile. Ci sono soltanto le date: - e - si giocano martedì 2, - giovedì 4, tutte le altre mercoledì 3.

Altre squadre

Il festival, inoltre, attirerà l'interesse di diversi tifosi vista la presenza di Zlatan Ibrahimovic : lo svedese sarà protagonista in tutte le cinque serate, anche se è facile ipotizzare che non sarà sempre presente fisicamente, visti gli impegni con il e gli eventuali ritiri.

La Lega, comunque, non sta valutando il cambio di orario per agevolare l'agenda della star rossonera, ma per interessi propri. E non costringere i telespettatori a scegliere tra il pallone e la musica italiana.