Sannino lascia l'Ungheria per provare a tornare in Italia: "Spero di riabbraccare mia moglie"

Il tecnico ha vissuto la quarantena in Ungheria, ora vuole tornare nella sua Varese: "Cercheremo di farlo via terra, affittando un'automobile".

Dopo la quarantena, eil ritorno in panchina dopo i famosi 14 giorni, Giuseppe Sannino ha lasciato l'Honved. Il tecnico italiano, ex , ha infatti deciso di risolvere consesualmente il contratto con la squadra ungherese, che sarebbe terminato il prossimo 30 giugno. Ha deciso di tornare dalla famiglia in .

In piena emergenza coronavirus non sarà facile tornare, visti i problemi aerei relativi ai blocchi per contenere il covid-19. Il tecnico ci proverà in tutti i modi, così da riunirsi ai famigliari in questo momento difficile. Sannino era stato sospeso dall'Honved in via precauzionale a metà febbraio, ma non ha mai accusato sintomi legati al virus.

All'Ansa, Sannino ha raccontato i motivi dell'addio all'Honved:

"Così non mi sento tranquillo e pertanto, di comune accordo con il club, ho deciso di rescindere. Si tratta di un momento particolare, con il mio staff siamo lontani dai nostri affetti e dalla famiglia. Tutti noi sentivamo il bisogno di tornare a casa".

Sannino abita a Varese, in Lombardia, nella regione di gran lunga più colpita d'Italia:

"Spero di tornare a casa. Sarà un problema, cercheremo di farlo via terra, affittando un'automobile. Spero di riabbracciare mia moglie, i miei due figli e i miei due nipoti. Ho già fatto la quarantena, il tampone è risultato negativo, il mio vice ha rescisso già nelle scorse settimane ed è rientrato a Bergamo dove si era appena sposato".

I risultati sportivi passano in secondo piano in questo momento, con il rammarico che viene soppiantato dl pensiero sulla salute: