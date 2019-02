Sandro Piccinini torna in tv: sarà ospite di Caressa a 'Sky Calcio Club'

Grande ritorno in tv per Sandro Piccinini: l'ex giornalista Mediaset domenica sera sarà ospite di Fabio Caressa nel programma 'Sky Calcio Club'.

Grande ritorno in tv per una delle voci storiche del telecronismo calcistico in Italia. Si tratta di Sandro Piccinini, ex giornalista Mediaset attualmente alle prese con un anno sabbatico dopo le tante partite commentate tra calcio italiano ed europeo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ad annunciare il rietro sul piccolo schermo è stato lo stesso Piccinini attraverso il proprio account social, spingendo i propri followers a indovinare di quale programma sarà ospite domenica 17 febbraio dopo il posticipo della 24esima giornata di Serie A tra Napoli e Torino.

Domenica sera un vecchio amico mi costringerà ad interrompere per qualche ora l’anno sabbatico... 😊 Ci vediamo dopo #NapoliTorino #indovinailcanale pic.twitter.com/L24VwXyzEa — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) 15 febbraio 2019

A svelare il mistero ci ha però pensato Sky Sport, attraverso un post dal messaggio inconfondibile: "Ci vediamo al club?". Sandro Piccinini sarà dunque ospite di Fabio Caressa nel programma "Sky Calcio Club", in onda domenica sera a partire dalle 22.30.

Oltre ai due giornalisti, in studio saranno presenti anche Giuseppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Stefano De Grandis e Alessia Tarquinio. Oltre all'analisi della gara Napoli-Torino, verranno commentati anche gli altri temi dell'ultima giornata di Serie A.