Sandro a Goal: "Lasciare il Tottenham è stato l'errore più grande della mia carriera"

L'ex centrocampista di Benevento, Udinese e Genoa ha parlato in esclusiva a Goal: "Il City? Era tutto fatto, ho detto 'no' per amore del Tottenham".

Sandro Raniere Guimarães Cordeiro o più semplicemente Sandro. Il centrocampista brasiliano, oggi in forza al Belenenses, è una vecchia conoscenza del calcio italiano e della Serie A che tra il gennaio del 2018 e il giugno del 2020 ha vestito le maglie di Benevento, Genoa e Udinese.

Il classe 1989 ha vestito per quattro stagioni la maglia del Tottenham e proprio a proposito della sua militanza con la casacca degli Spurs ha rilasciato un'intervista esclusiva a Goal:

L'addio al Tottenham:

“Lasciare il Tottenham è stato l'errore più grande della mia carriera. Avevo ancora due anni di contratto ed ero molto legato a tutti. In quel momento ho fatto una scelta sbagliata perché non pensavo al trasferimento ma semplicemente ripetevo 'Devo andare. Devo partire. E non ci ho riflettuto".

“Quando sono andato al QPR ero arrabbiato. E si sa, è sbagliato prendere decisioni quando si è arrabbiati per qualcosa. Bisogna riflettere ed essere molto calmi e lucidi prima di prendere una decisione così importante”.



Il 'no' al Manchester City:

“Era tutto fatto ma ho detto di no perché ho amato i miei anni di militanza al Tottenham. Mi divertivo ed ero titolare. Temevo il fatto di dover andare al Manchester City e dovermi riadattare nuovamente.Quello che ho provato in quel momento è stato speciale. Avrei lasciato qualcosa dietro di me".

Su Luka Modric:

"E' stato un grande, ma mi è dispiaciuto molto quando se n'è andato! Mi ha fatto vedere grandi cose e ora sto soffrendo. È così intelligente. Capisce molti aspetti del gioco: il movimento, il controllo della palla. È magico con la sfera tra i piedi. "Quando ti alleni con un giocatore, vedi tutto. Tutti sapevano che era un talento straordinario".

Su Gareth Bale:

"Su dieci partite, ce ne faceva vincere otto. Qualcosa del genere. Segnava tanto e faceva tantissimi assist. Era scatenato, penso sia stata una delle sue migliori stagioni". “Quando ho iniziato ad allenarmi con il Tottenham ho pensato: 'Questo ragazzo è di un altro livello, può fare qualsiasi cosa. Sa controllare il pallone, sa correre veloce e sa calciare. Può fare qualsiasi cosa".



"Quando sono arrivato era un esterno di sinistra. Quando si è trasformato in attaccante ha mostrato una forza incredibile. Bale era differente dagli altri esterni mancini - poteva correre per tutta la partita senza mai fermarsi".

Su Harry Kane: