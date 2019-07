Sancho, Foden e Vinicius Junior protagonisti nella NxGn FIFA Ultimate Team Squad Battle

Questa settimana i giocatori di FIFA possono sfidare sulla loro console una squadra composta da calciatori presenti nella Goal NxGn 2019.

La squadra Goal NxGn 2019 è nella modalità Featured Squad Battle di Ultimate Team ed è formata da giocatori presenti nella lista di NxGn pubblicata lo scorso marzo.

Per essere inclusi nella lista, i giocatori devono essere nati non prima del 1 Gennaio 2000.

Gli utenti di FIFA possono guadagnare fino a 1800 punti Squad Battle battendo la squadra NxGn 2019 che sarà sfidabile fino a lunedì 8 Luglio. Ecco chi vi troverete di fronte....

Attaccanti

Sulla fascia destra dell'attacco a tre troviamo il vincitore di NxGn 2019, Jadon Sancho, nominato miglior giocatore della lista 2019 grazie alla sua straordinaria stagione con il .

Sancho è stato anche premiato con uno spaventoso overall di 96 nella card Team of the Season di FIFA Ultimate Team, con pace 98, shooting 95 e passing 97.

Sulla fascia opposta c'è Vinicius Junior del . Il brasiliano si è piazzato al 2° posto nella lista di NxGn e vanta una card Future Stars con overall 92, che costringe il terzo classificato della NxGn, Callum Hudson-Odoi del , a sedersi in panchina.

Il centravanti è Moise Kean (overall 72): nonostante la mancanza di intesa tra i tre, la squadra è molto veloce sulle fasce e lo juventino si destreggia bene al centro dell'attacco, nonostante sia solo una carta argento.

Centrocampisti

Nel cuore del centrocampo troviamo la coppia formata da Sandro Tonali del e Morgan Gibbs-White del Wolverhampton. Tonali è entrato nella lista NxGn dopo aver guadagnato la sua prima convocazione con la Nazionale maggiore e figura come unico centrocampista difensivo della squadra e unico collegamento con Moise Kean.

Gibbs-White ha giocato 31 partite per i la scorsa stagione e contribuisce a migliorare l'intesa con gli altri giocatori della Premier League presenti in squadra.

Sulla sinistra il velocissimo Alphonso Davies del (6° nella lista NxGn), che vanta una card Future Stars con un impressionante 97 alla voce pace e un 92 come shot power.

Sulla destra invece Phil Foden, gioiello del , 4° nella Goal NxGn. La sua card Future Stars ha un overall di 87 e anche se è classificato come CAM (centrocampista offensivo) giocando sulla fascia destra aiuta contribuisce a migliorare l'intesa con Jadon Sancho in attacco (inglese come lui) e Eric Garcia in difesa (suo compagno nel Man City).

Difensori e portiere

Difesa a tre formata da Ozan Kabak (lo scorso anno allo ), Ethan Ampadu del Chelsea e Eric Garcia del City.

Kabak, 40° nella lista NxGn, ha impressionato sia con la maglia del che con quella dello Stoccarda, tanto da scatenare un'asta vinta nelle ultime ore dallo . Kabak è pedina fondamentale per l'intesa con Davies a centrocampo e con il portiere del Christian Fruchtl, 50° nella NxGn 2019.

Ampadu (14°) e Garcia (15°) contribuiscono a migliorare l'intesa con Gibbs-White e Foden a centrocampo. La Card Ultimate Team Scream di Ampadu ha valori impressionati per pace e physical (99) ma ha anche un terrificante 63 alla voce defense, che rischia di rendere difficile il lavoro del portiere...