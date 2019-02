Sancho dimentica il passaporto a casa: volo del Borussia Dortmund in ritardo

Il talento del Borussia Dortmund ha portato la squadra a posticipare l'aereo per Londra: mercoledì sfida al Tottenham.

Può capitare a tutti. Dal semplice turista, al lavoratore che utilizza l'aereo come mezzo principale per andare a lavorare. E' capitato a Jadon Sancho, stellina del Borussia Dortmund che in questo 2018/2019 sta facendo vedere grandi cose: passaporto dimenticato a casa e volo del Borussia Dortmund partito in ritardo.

Nella giornata di mercoledì 13 febbraio, infatti, il Borussia Dortmund, autore di una grande fase a gironi di Champions, se la vedrà contro il Tottenham in quel di Londra per l'andata degli ottavi di finale. Sancho si è accorto di non avere il passaporto con sè solamente arrivato in aeroporto, costretto a tornare a casa.

L'abitazione di Sancho non è per fortuna lontanissima dallo scalo e il ritardo del volo per Londra è stato di una sola ora, comunque qualcosa in più rispetto a quanto previsto dal Borussia Dortmund. Il giocatore avrebbe potuto imbarcarsi su un altro volo, ma la la società ha preferito aspettarlo per quanto possibile.

Guarda caso Sancho è nato proprio a Londra e forse l'emozione di tornare a casa è stata decisiva al momento della preparazione del bagaglio. Classe 2000, il talentino di origine trinidariana, è cresciuto nelle giovanili del Watford e dunque in quelle del Manchester City prima di passare al Borussia Dortmund.

Uno degli spauracchi principali del Borussia Dortmund sarà dunque regolarmente della gara nonostante un po' di ritardo.

Per qualche minuto il Tottenham ha forse sperato che il suo concittadino non riuscisse a prendere il volo: invece dovrà affrontarlo in campo per provare a costruire la qualificazione ai quarti di Champions League.