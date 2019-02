Sancho a DAZN: “Il mio idolo è Ronaldinho, spero di arrivare a quel livello"

Con la maglia del Borussia Dortmund sta impressionando il calcio europeo a suon di goal e giocate da urlo, Jadon Sancho traccia un primissimo bilancio della sua breve carriera da professionista, svelando i suoi punti di riferimento le proprie ambizioni.

Intervistato ai microfoni di DAZN, Sancho ha subito espresso la sua preferenza tra i campioni del passato.

"Il mio modello è Ronaldinho per la facilità con cui faceva cose che ai suoi tempi nessuno riusciva a fare. Ora la gente mi guarda e urla 'woah' come quando io guardavo Ronaldinho e mi dicevo 'wow, voglio essere come lui un giorno'. Spero di poter raggiungere quel livello".

L'attaccante inglese ha poi riflettuto sui compagni più forti con cui ha giocato fin qui, sia nel club che in Nazionale.

"E' difficile da dire, ho giocato con molti buoni giocatori. Raheem Sterling è uno di questi, Marco Reus sicuramente un altro. Loro due hanno avuto un grande impatto su di me, Marco mi ha aiutato tanto a crescere come giocatore, poi ci divertiamo molto anche fuori dal campo".

Sancho ha poi scelto i due naturali eredi di Ronaldo e Messi nell'olimpo dei più forti giocatori al mondo.

"Neymar e Mbappé. Per loro parlano i numeri pazzeschi. Soprattutto Mbappé sta facendo cose straordinarie nonostante la giovane età, è un esempio e uno stimolo per ogni ragazzo in giro per il mondo. Ha già vinto un Mondiale e può fare la storia".