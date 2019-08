Sanchez all'Inter, Llorente può sbloccare l'affare: chiamata dal Manchester United

Il Manchester United si è messo in contatto con Llorente, svincolato: l'arrivo dello spagnolo ai Red Devils può spingere Sanchez all'Inter di Conte.

Pazienza. È quello che l' chiede ai propri tifosi prima di poter ufficializzare l'acquisto di Alexis Sanchez. Serve ancora un po' di pazienza, con tutti i segnali che lasciano intravedere come questo affare di mercato si farà.

Il cileno è infatti a un passo dal vestire di nerazzurro, con i dettagli relativi al compenso da garantire al giocatore e alla valutazione del riscatto a favore dell'Inter che sono già stati definiti.

Cosa manca allora? Il sostituto. Disposto a lasciar partire Sanchez in direzione Milano, il preferirebbe farlo avendo però già in mano il nome del sostituto. Il mercato in ha però chiuso ormai da qualche settimana, condizione che obbliga i Red Devils a guardare agli svincolati.

Ecco allora che, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Manchester United ha chiamato Fernando Llorente. Svincolato di lusso, lo spagnolo nelle ultime settimane è stato accostato anche a Inter e , con i Red Devils che potrebbero però ora convincerlo a restare in Premier League dopo l'addio al .

L'arrivo di Llorente alla corte di Solskjaer libererebbe così definitivamente Sanchez, che con la testa è già all'Inter di Conte mentre col corpo ieri è tornato ad allenarsi al centro sportivo del Manchester United.

Non è però da escludere nemmeno uno scenario in cui Solskjaer decida di lasciar partire Sanchez senza poi integrare in rosa un sostituto. Il norvegese ha infatti capito ormai che l'affare si farà, con il Manchester United che, secondo 'Tuttosport', punterebbe a ricevere almeno 2 milioni dall'Inter per il prestito del giocatore. Il riscatto sarà fissato invece a 15.